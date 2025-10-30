ماذا قال سكوت إيستوود عن زيارته لمصر ودعوة نجيب ساويرس له؟

عبّرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها البالغة وفخرها مع اقتراب الافتتاح العالمي المنتظر للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الإتربي في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "فخورة جدًا إن بلدي بتشهد حدث عظيم زي افتتاح المتحف المصري الكبير.. مكان هيجمع جزء ضخم من تاريخنا الفرعوني المبهر، اللي دايمًا بيخطف أنظار العالم كله — تاريخ كتير تمنّوا يحتفظوا ولو بجزء صغير منه، فخورة جدًا ببلدي وبحضارتنا اللي عمرها ما بطلت تبهِر".

وأضافت أنها تعتبر الافتتاح المرتقب للمتحف حدثًا ثقافيًا عالميًا يُعيد للأذهان قوة مصر الحضارية وقدرتها على إبهار العالم من جديد.

وعلى الصعيد الفني، كشفت هدى الإتربي لأول مرة عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، حيث تجسد شخصية "هالة"، وهي امرأة تدخل في مطاردة غرامية طريفة مع النجم ياسر جلال، في إطار كوميدي اجتماعي مختلف.

ويُعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، وهو من بطولة ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، وريهام الشنواني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويتكوّن من 15 حلقة.

أما على مستوى السينما، فتستعد هدى الإتربي لعرض فيلمها الجديد "بيج رامي" أمام النجم رامز جلال، حيث تقدم من خلاله دورًا يحمل مفاجأة كوميدية غير متوقعة لجمهورها.

كما كشفت الإتربي عن مشاركتها في فيلم "هيروشيما" أمام النجم أحمد السقا، موضحة أنها ستقدّم خلال أحداث الفيلم أغنية بصوتها، إذ تجسد شخصية مطربة شعبية معتزلة تعود إلى الأضواء في سياق درامي إنساني مميز.

وتعيش الفنانة الشابة حالة من النشاط الفني المكثف بين السينما والدراما، مؤكدة أن عامي 2025 و2026 سيكونان الأكثر تميّزًا في مسيرتها الفنية من حيث تنوّع الأدوار وعمق الشخصيات التي تقدمها.