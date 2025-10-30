يسري نصر الله يُعلّق على حادث وفاة مصورين أثناء عملهما.. ماذا قال؟

علّق المخرج يسري نصر الله، على حادث وفاة مصورين شابين أثناء أدائهما مهمة تصوير في أحد المواقع الصناعية، بعد سقوطهما من أعلى منصة، ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وكتب نصر الله، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لما اتنين مصورين محبوبين جدًا يموتوا في حادثة سببها الإهمال الإجرامي وظروف إنتاج غير آدمية، وكل البوستات تكتب (تصوير إعلان لإحدى شركات الإنتاج)، محدش بيقول (إحدى) دي مين، مع إنه أكيد كان فيه ناس موجودين على الموقع، ومنهم ناس وصلوا الجثامين للمشرحة، للدرجة دي مستعدين نتعايش مع الذل؟".

الحادث أثار صدمة واسعة بين محبي المصورين وزملائهم في المجال، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من توفير إجراءات السلامة أثناء التصوير.

اقرأ أيضًا:

بعد إصابتها بشرخ في الركبة.. زينة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

عبلة كامل أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما القصة؟

انتصار تواصل استعراض إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائي (صور)