"بملابس فرعونية".. لقاء سويدان تنشر صورًا بالذكاء الاصطناعي

كتب - معتز عباس

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت لقاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس فرعونية، وكتبت: "نحن شعب مصر العظيك، نحن أبناء النيل، نحن أسياد الأرض".

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بداية من 4 نوفمبر 2025.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان كان مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية.

وشارك في بطولة العمل كل من: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.

