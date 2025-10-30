كتب- مصطفى صلاح

في حلقة فنية من برنامج "واحد من الناس"، يلتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل عبر شاشة قناة الحياة، بصُنّاع الفيلم المصري "المنبر"، الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ويحل على البرنامج مخرج الفيلم أحمد عبد العال، وكاتبه فداء الشندويلي، والفنانون عمر السعيد، ميدو عادل، يوسف إسماعيل، والطفلة أميرة شقير، إلى جانب عادل حقي مؤلف الموسيقى التصويرية، وعلي عادل مدير التصوير، في لقاء يكشف الكثير من أسرار وكواليس العمل.

يتناول الفيلم، الذي يجمع بين الدراما والتوثيق، الدور الوطني والتاريخي الذي اضطلع به الأزهر الشريف عبر العصور، وما قدمه من جهود فكرية وإنسانية واجتماعية لخدمة المجتمع والدولة المصرية.

وخلال اللقاء، يكشف صنّاع الفيلم تفاصيل المراحل المختلفة للإعداد والإنتاج، والصعوبات التقنية والبصرية التي واجهتهم أثناء التصوير. فقد أكد المخرج أحمد عبد العال أن الأزهر الشريف كان شريكًا في نجاح الفيلم، من خلال الدعم والإشراف العلمي الذي منح العمل مصداقية وعمقًا فكريًا.

وأوضح الكاتب فداء الشندويلي أن الرقابة العلمية للأزهر كانت حاضرة منذ المراحل الأولى، حيث راجع العلماء النصوص والمضامين لضمان الدقة التاريخية والفكرية، مؤكدًا أن الفيلم يعكس صورة الأزهر كمنارة علم وتنوير.

يُعرض برنامج "واحد من الناس" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على شاشة قناة الحياة، ويسلط الضوء على رموز الإبداع والإنجاز في مصر.