محمود الليثي وعمر كمال يحييان حفل نهائي كأس السوبر المصري

كتب : معتز عباس

10:00 ص 30/10/2025

محمود الليثي وعمر كمال

أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي إحياءه حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب عمر كمال، في نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر الليثي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اخواتي وحبايبي باذن الله في انتظاركم في نهائي السوبر المصري بدولة الإمارات".

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

المطرب الشعبي محمود الليثي المطرب عمر كمال حفل نهائي كأس السوبر المصري محمود الليثي على إنستجرام

