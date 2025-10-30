محمود الليثي وعمر كمال يحييان حفل نهائي كأس السوبر المصري

أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي إحياءه حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب عمر كمال، في نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر الليثي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اخواتي وحبايبي باذن الله في انتظاركم في نهائي السوبر المصري بدولة الإمارات".

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد بصحبة زوجها والجمهور يعلق (صور)

جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"