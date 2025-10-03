فيديو..ابنة ريا أبي راشد تفاجئ ذا روك في بث مباشر

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي تحاور النجم العالمي ذا روك، والنجمة إيميلي بلانت في بث مباشر من أجل الترويج لفيلمهما الجديد "The Smashing Machine" قبل عرضه بالسينمات حول العالم اليوم الجمعة.



وأثناء محاورة ريا لأبطال الفيلم، فاجئت ابنتها ذا روك وإيميلي بلانت بطريقة عفوية وشاركتهما الحوار، وقاما بتحيتها بطريقة لطيفة.



تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة ال، "UFC".





عرض فيلم "The Smashing Machine" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولبي، وفاز بجائزة الأسد الفضي أفضل مخرج في المهرجان.



يذكر أن ذا روك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم المغامرات "Lizard Music".

