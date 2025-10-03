15 صورة.. جرأة وأناقة بنات عمرو دياب تخطف الأنظار في فرنسا

كتب- مروان الطيب:

خطفت جانا وكنزي عمرو دياب الأنظار خلال حضورهما إحدى فعاليات الموضة والأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وارتدت كل منهما فستان تميز بالجرأة والأناقة وخطف الأنظار على الريد كاربت، ونشرت كلا منهما عدد من الصور الخاصة بالفعالية عبر حساباتهن الرسمية على انستجرام، حازت على إعجاب الجمهور.

وجاءت التعليقات:"قمرات، ايه الجمال ده، احلى حاجة انكم مع بعض، تجننوا".

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".



