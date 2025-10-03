ماذا كتب الفنان إياد الطائي قبل وفاته بـ 3 شهور؟ (صور)

"موقف محرج"..أول تعليق من نادين نسيب نجيم بعد سقوطها بمناسبة عالمية (فيديو)

رحل الفنان العراقي القدير إياد الطائي، عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

وكان إياد الطائي، كتب قبل وفاته بـ 3 شهور عبر حسابه على إنستجرام: "بعد أن قضيت أكثر من شهرين بين الطواريء والعناية المشددة والعمليات وجرعات الكيماوي سمحوا لي الأطباء اخيراً أن أغادر المشفى كي أغير من نفسيتي ومزاجي الذي أصبح حاداً نتيجة رقودي لمدة طويلة".

وتابع: "في هذه الفترة أتصل بي الكثير من (الأحبة والأصدقاء) هنا أود أن اشكركم جميعاً وأنتم تسألون عني وعن صحتي حيث كنت أمر بحالة حرجة وهاتفي ليس معي، وأيضا أود أن أشكر.. نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي لما قدمه من وقفة تستحق الامتنان والشكر وأيضا تجشمه عناء السفر إلى الهند مع الصديق زياد الهلالي ليقفوا على حالتي والتنسيق مع السفارة العراقية لمساعدتي في عبور هذه المحنة".

واستكمل: "الفنانة الكبيرة آسيا كمال كانت تتصل بشكل يومي وتسأل عن أدق التفاصل ممنون أم عمر.. أختي الفنانة المبدعة آلاء حسين التي حثت الجهات الحكومية بالاسراع بالإجراءات الصحية وكنت في موقف لا أحسد عليه ربي يحفظك ويحميك".

وأضاف: "مكتب رئيس الوزراء لما ابدوه من تعاون وسرعة الإجراءات وأيضا اتصالهم المستمر للاطمئنان على حالتي".

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الراحل إياد الطائي، مؤكدة أن الساحة الفنية خسرت واحدا من أبرز وجوهها المسرحية والتلفزيونية.

ويعد إياد الطائي من مواليد 1965، وحاصل على دبلوم الإدارة والمحاسبة وبكالوريوس الفنون المسرحية، ودرس في معهد الفنون الجميلة، وبدأ مسيرته الفنية عام 1990 .

وقدم "الطائي" خلال مسيرته الفنية مئات الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكان عضوا في نقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح، ومثّل العراق في محافل فنية دولية، تاركاً بصمة بارزة في المشهد الثقافي العراقي.