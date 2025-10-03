إعلان

صبري عبدالمنعم: "تشرفت بأن نسبي ينتهي بحضرة سيدنا النبي"

كتب : هاني صابر

11:20 ص 03/10/2025

الفنان صبري عبدالمنعم

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان صبري عبدالمنعم، أن نسبه ينتهي بحضرة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقال عبدالمنعم، ببرنامج "كلام الناس": "تشرفت بأن نسبي ينتهي بحضرة سيدنا النبي عن طريق سيدنا الحسين لوالدي، ووالدتي لسيدنا الحسن ، وده تشريف كبير قوي ليا".

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مشاركته في مسلسل "سراب" من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

الفنان صبري عبدالمنعم برنامج كلام الناس

