سامح حسين ملثم وهيفاء وهبي جريئة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

حدث في الفن| منى هلا تكشف تعرضها للتحرش وهجوم على ياسمين صبري بسبب ملابسها

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض "مصراوي" لكم 6 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وعلقت "خلينا نعيش".

ميران عبدالوارث

نشرت الممثلة الشابة ميران عبدالوارث صورًا جديدة لها عبر انستجرام، وعلقت "وما في الروح يفيض على الملامح".

وسام حامد وسامح حسين

نشرت السيناريست وسام حامد، صورة تجمعها بزوجها الفنان سامح حسين، عبر انستجرام، وظهرا خلالها ملثمين، وعلقت "النهاردة عيد جوازنا اللي الحمد لله إحنا الإتنين دايما بننساه فمحدش فينا بينكد على التاني".

هيفاء وهبي

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان جريء مكشوف الظهر، وأعلنت عن طرح الجزء الأول من أغاني ألبومها الجديد.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة من العرض المسرحي "وهنا القاهرة" الذي تشارك فيه كضيفة، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وعلقت "انبسطت جدًا بالتجربة دي، مش بس عشان كانت ممتعة، لكن كمان عشان عرّفتني على مواهب قوية و محتاجة تتشاف".

وتابعت "التجربة دي فرّحتني وادتني فرصة أعمل حاجة مختلفة عن المعتاد في شغلي، وكمان لازم أشكر كل أفراد فرقة المسرح الخطير على وقفتهم جنبي، عشان أقدر أبقى جاهزة أقف على المسرح في فترة قصيرة، وحسسوني إني جزء من فرقتهم".

ديانا هشام

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من عطلتها أثناء تواجدها في تركيا، وأطلت بإطلالة صيفية مبهجة، وخلفها المياه ومساحات خضراء شاسعة.