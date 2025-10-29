إعلان

مي عمر تتألق بـ"التايجر" في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب : معتز عباس

08:27 م 29/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (5)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (4)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (6)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (3)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (1)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر (3)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر (2)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر (1)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (7)
  • عرض 11 صورة
    مي عمر جلسة تصوير (2)

شاركت الفنانة مي عمر الجمهور والمتابعين أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي عمر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت أمام المرأة مرتدية فستان "تايجر" جذاب وأنيق.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال الموضه و الاناقه كلها"، "ايه الحلاوة دي كلها"، "خُلقت لتكون دائماً الأجمل"، "الطلة الأجمل"، "جميلة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

