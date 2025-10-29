مي عمر تتألق بـ"التايجر" في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

تشارك أحمد العوضي بطولة مسلسلة في رمضان.. 10 معلومات عن رحمة محسن

شاركت الفنانة مي عمر الجمهور والمتابعين أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي عمر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت أمام المرأة مرتدية فستان "تايجر" جذاب وأنيق.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال الموضه و الاناقه كلها"، "ايه الحلاوة دي كلها"، "خُلقت لتكون دائماً الأجمل"، "الطلة الأجمل"، "جميلة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.

