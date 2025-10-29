مخرجة "هرتلة في القاهرة" توضح تطورات أزمة الفيلم مع الرقابة

أعلنت المخرجة اللبنانية الكويتية فرح الهاشم، في بيان لها تفاصيل تواصل الكاتب عبد الرحيم كمال "رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية"، معها بشأن فيلمها التسجيلي "هرتلة في القاهرة".

ونشرت فرح الهاشم، التي تحمل الجنسيات اللبنانية والكويتية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانها حول تطورات أزمة فيلم "هرتلة في القاهرة"، بعد كشفها في وقت سابق عن مطالبة أحد العاملين في الرقابة، بحذف الفيلم من قناتها في موقع يوتيوب.

وكتبت المخرجة: "من خلال اتصال مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، الأستاذ عبد الرحيم كمال، أوضح أنه شاهد فيلمي "هرتلة في القاهرة"، وأعرب عن إعجابه به، مع إبداء بعض الملاحظات البسيطة".

وتابعت:"وأشار الأستاذ عبد الرحيم كمال إلى أنه منح سينما زاوية ترخيصا بعرضه للصحفيين والنقاد وأبدى بعض الملاحظات على الفيلم".

وأوضحت : "وللتوضيح، فقد كنتُ قد تواصلتُ مع سينما زاوية في بداية العام بعد شهر إبريل بشأن عرض الفيلم، لكن نظرًا لشروطهم التي تقتضي أن يكون العمل قد شارك أولًا في مهرجان سينمائي قبل عرضه، تم تأجيل الموضوع آنذاك، ومع مرور الوقت، وبسبب عدم وضوح مواعيد القبول في المهرجانات، قررتُ في أكتوبر طرح الفيلم عبر قناتي الرسمية على YouTube ليكون متاحًا للجمهور العربي والعالمي كمبادرة مستقلة منّي".

واختتمت فرح الهاشم ، بيانها :"توجه بالشكر للأستاذ عبد الرحيم كمال على رحابة صدره وتوضيحه، ولجميع الزملاء الذين حرصوا على نقل الصورة بدقّة واحترام للفن المستقل".

وأثارت المخرجة فرح الهاشم الجدل مؤخرا عقب تأكيدها في بيان سابق، تلقيها اتصال من أحد مسؤولي الرقابة ، وأُبلغها اعتراضه الشديد على عرض الفيلم عبر الإنترنت، واعتبر أن نشره على منصة YouTube “غير منطقي” وطالب بإزالته من الشبكة.

وحقق فيلم "هرتلة في القاهرة"، 175 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المخرجة فرح الهاشم، في موقع يوتيوب.