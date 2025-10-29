في الذكرى الأولى لرحيله.. شمس البارودي توجه رسالة مؤثرة لزوجها

أحيت الفنانة شمس البارودي الذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر.

ونشرت "البارودي" رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، عبّرت فيها عن افتقادها الشديد لزوجها، وكتبت: "لأني كنت أحب الصباح وإشراقة الشمس ليوم جديد، وأمان ضوء يرسله لنا الله نتلحف به من غموض الظلام... لم أشعر يومًا بوحشة الليل ما دام حبيبي بجواري، كان أمني وأماني بعد الله".

وأضافت: "الآن، كل يومٍ أنظر للنهار وهو ينقضي ليزحف الليل كحفيف أفعى لا نأمن وجودها، أصبحت لا يستهويْني الليل بعد أن كان ملاذي لقيام الليل وقراءة القرآن وحبيبي يغط في نومٍ عميق لا يوقظه إلا ندائي لصلاة الفجر، هكذا أجدك ياظلام الليل بعد ذهاب حبيبي سمة أضواء صناعية تملأ الشوارع والأماكن إلا أنك موحش وتدخل الحزن، بدون حبيبي، لم أعد أحبك يا ليل".

ورحل الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدّم خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال البارزة، من بينها: "أنا حرة"، "شفيقة القبطية"، "الخطايا"، "أصعب جواز"، "القط والسمان"، "المغامرون الثلاثة"، كما شارك في مسلسلات شهيرة مثل "ليالي الحلمية"، "بوجي وطمطم"، "قضاة عظماء"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يعد جمهوره بعدم تقديم مسلسلات بها بلطجة وعنف

بفستان جرئ..كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا