

وقَّعت مؤسسة سيدة الأرض اتفاقية شراكة استراتيجية مع مهرجان روتردام للفيلم العربي، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والسينمائي بين فلسطين والعالم، وإبراز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأكَّد كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود سيدة الأرض لتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في أوروبا، وإيصال صوت الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة عبر الفن السابع.

وقال الحسيني في تصريح له: "نؤمن بأن السينما أداة مؤثرة في تشكيل الوعي الإنساني، وأن هذه الشراكة تُشكِّل جسراً ثقافياً حقيقياً يربط المبدعين الفلسطينيين بالمنصّات العالمية".

من ناحيته، أوضح المخرج روش عبد الفتاح، مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي، أن بنود الاتفاقية تتضمن تنظيم “معرض سيدة الأرض للتراث الفلسطيني” على هامش الدورة السادسة والعشرين من المهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 14 يونيو المقبل، وسيضم المعرض لوحات فنية وصوراً تجسّد التراث والهوية الفلسطينية، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الهولنديين والفلسطينيين وعرب آخرين مقيمين في أوروبا.

وأضاف عبد الفتاح: "يهدف المعرض إلى تقديم فلسطين من خلال الفن والذاكرة البصرية، وفتح نافذة للجمهور الأوروبي على الثقافة الفلسطينية الأصيلة، فالفن والثقافة يُشكِّلان اليوم أحد أهم الجسور بين الأمم، ونؤمن بقوتهما في تغيير الصورة النمطية السائدة عن العالم العربي وفلسطين في الوعي الأوروبي.. ولاحظنا تحوّلاً عميقاً في نظرة الجمهور الأوروبي – خصوصاً الشباب – تجاه القضية الفلسطينية، حيث أصبحوا أكثر انفتاحاً وتعاطفاً، مدفوعين بالوعي الإنساني والتضامن مع قيم العدالة والحرية».

جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة تتضمن أيضاً تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام، وعرض أفلام فلسطينية مختارة ضمن فعاليات المهرجان، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم المبدعين الشباب في مجالي السينما والدراما الوثائقية.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لمؤسسة سيدة الأرض الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة الفلسطينية ، وترسيخ دور الفن كأداة للمقاومة وبناء الوعي الحضاري المشترك.

عن مؤسسة سيدة الأرض:



تأسست مؤسسة سيدة الأرض في مدينة رام الله عام 2008، وهي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تهدف إلى تكريم الشخصيات الوطنية والإنسانية التي تساهم في خدمة القضية الفلسطينية، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية من خلال الفنون والفعاليات المجتمعية. نظّمت المؤسسة خلال الأعوام الماضية مهرجانات وفعاليات دولية كرّمت خلالها مئات الشخصيات من مختلف أنحاء العالم ممن دعموا الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

عن مهرجان روتردام للفيلم العربي:



يُعد مهرجان روتردام للفيلم العربي، الذي انطلق عام 2001 في مدينة روتردام الهولندية، أحد أبرز المنصّات الأوروبية المخصّصة لعرض الأفلام العربية. يهدف المهرجان إلى بناء جسر ثقافي بين العالم العربي وأوروبا من خلال السينما، والتعريف بالإنتاجات العربية المستقلة، وتسليط الضوء على قضايا الهوية والإنسان والحرية. كما يشكّل المهرجان فضاءً للتبادل الثقافي والفني، وميداناً لتلاقي صُنّاع الأفلام العرب مع الجمهور الأوروبي والنقاد والمنتجين الدوليين.