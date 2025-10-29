إعلان

بعد شائعة ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز.. أول ظهور لـ حسام حبيب

كتب : مصطفى حمزة

11:22 ص 29/10/2025
    حسام حبيب
    حسام حبيب مع الملحن كريم نيازي
    حسام حبيب مع صناع الاغنية

بدأ المطرب حسام حبيب، تسجيل أغنية جديدة من ألبومه، استعدادا لطرحها الفترة المقبلة.

وقام حسام حبيب، بالتسجيل مع ملحن الأغنية كريم نيازي، والموزع مؤمن ياسر، وهي من كلمات الشاعر محمود عادل كلازا.

وتصدر المطرب حسام حبيب، مؤخرا تريند محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار صور تجمعه والمطربة اللبنانية شيراز.

وظهر حسام حبيب، في صور تداولها رواد مواقع التواصل، وهو يلف ذراعه حول عنق "شيراز" بينما يقفان في شرفة منزل، ما فتح باب التكهنات حول ارتباطهما عاطفيا.

بعد شائعة ارتباطه المطربة اللبنانية شيراز حسام حبيب المطرب حسام حبيب

