يواصل النجم ياسر جلال الترويج لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر ياسر جلال مشهد من كواليس تصوير العمل الدرامي، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر خلاله يقف على أحد الشواطئ أثناء تصوير مشهد رومانسي، وتقف بجواره فتاة تعزف أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب على آله الساكسفون

كانت نقابة المهن التمثيلية تقدمت في وقت سابق بخالص التهاني إلى الفنان ياسر جلال، عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل المجلس يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان ياسر جلال الفنية كانت بمسلسل "جودر 2" الذي شارك في بطولته عدد من نجوم الفن ومن بينهم نور وجيهان الشماشرجي وأحمد بدير وغادة طلعت وعايدة رياض وغيرهم من النجوم، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

