محمد سامي يكشف سبب عودته في قرار الاعتزال

كشف المخرج محمد سامي عن السبب وراء قرار عودته في الاعتزال من الإخراج الذي أعلن عنه في شهر مارس الماضي.

حل محمد سامي ضيفا على برنامج"الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، تطرق خلال حديثه عن الانتقادات التي طالت مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، والسبب وراء قراره اعتزال الإخراج التلفزيوني وعودته عن هذا القرار، ومشروعه الفني الجديد "رد كليتي" الذي أعلن عودته من خلاله.

وعن سبب عودته قال محمد سامي: "رجعت عشان قالوا ده محمد سامي اتمنع، والبلد وقفته، وكتبت البوست عشان أقول أنا مش ممنوع من حاجة".

أعلن المخرج محمد ساميّ، اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية، وفاجأ جمهوره بقرار الاعتزال فجر اليوم الخميس، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ‎وكتب محمد سامي: "وداعا الدراما التلفزيونية السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودعالمسلسلات، رحلة طويلة حوالي ١٥ سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي ، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير و مع شركات وقنوات كلها مهم".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لصعق كهربائي.. سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها

شيرين فرغل لـ"مصراوي": معرض "باب الحديد" يحتفل بمئوية يوسف شاهين بتجربة تفاعلية