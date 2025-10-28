بالـ "الذكاء الاصطناعي".. درة تشارك جمهورها بصور جديدة على إنستجرام

هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال ميديا صورا جديدة تم تصميمها بواسطة "الذكاء الاصطناعي".

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بأكثر من إطلالة مختلفة.

كانت آخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

اقرأ أيضا..

بالصور- ياسر جلال مع بطلات مسلسله "كلهم بيحبوا مودي" رمضان 2026

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة اليوجا.. والجمهور يعلق