بالـ "الذكاء الاصطناعي".. درة تشارك جمهورها بصور جديدة على إنستجرام

كتب : معتز عباس

07:19 م 28/10/2025
    الفنانة درة (1)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (2)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (1)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (5)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (6)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (7)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (8)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (9)
    جلسة تصوير لـ درة بالذكاء الاصطناعي (4)

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال ميديا صورا جديدة تم تصميمها بواسطة "الذكاء الاصطناعي".

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بأكثر من إطلالة مختلفة.

كانت آخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

