بالصور.. السقا وفهمي وماجد المصري في عيد ميلاد إليسا

هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في بيروت وسط أجواء مميزة، بحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب.

شهد عيد ميلاد إليسا، حضور الفنان أحمد السقا، الفنان كريم فهمي، والفنان ماجد المصري، واحتفلوا سويًا.

ووجهت إليسا التحية ورحبت بهم بالأحضان والقبلات، معربة عن سعادتها بتشريفهم حفل عيد ميلادها.

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي مطلع نوفمبر المقبل في الأردن.

اقرأ أيضا..

كريم فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو

رمضان 2026.. عبير صبري تكشف كواليس مسلسل "البخت" مع أحمد عبدالعزيز