إعلان

بالصور.. السقا وفهمي وماجد المصري في عيد ميلاد إليسا

كتب : معتز عباس

06:34 م 28/10/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ترحيب ماجد المصري باليسا
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (1)
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (2)
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (3)
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (4)
  • عرض 16 صورة
    عيد ميلاد إليسا (2)
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (6)
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها في بيروت و إليسا تتغزل بكريم فه_166
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها في بيروت و إليسا تتغزل بكريم فه_167
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها في بيروت و إليسا تتغزل بكريم فه_178
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها في بيروت و إليسا تتغزل بكريم فه_185
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي يهنئ اليسا بعيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    كريم فهمي وماجد المصري و احمد السقا يفاجئون إليسا في عيد ميلادها (5)
  • عرض 16 صورة
    عيد ميلاد إليسا (1)
  • عرض 16 صورة
    نجوم الفن المصري في عيد ميلاد اليسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في بيروت وسط أجواء مميزة، بحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب.

شهد عيد ميلاد إليسا، حضور الفنان أحمد السقا، الفنان كريم فهمي، والفنان ماجد المصري، واحتفلوا سويًا.

ووجهت إليسا التحية ورحبت بهم بالأحضان والقبلات، معربة عن سعادتها بتشريفهم حفل عيد ميلادها.

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي مطلع نوفمبر المقبل في الأردن.

اقرأ أيضا..

كريم فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو

رمضان 2026.. عبير صبري تكشف كواليس مسلسل "البخت" مع أحمد عبدالعزيز

إليسا أحمد السقا كريم فهمي ماجد المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026