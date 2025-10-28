بمكياج هادئ.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ليلى متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح ناعمة ومكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "مشوفتش حلاوة كده"، "اللهم بارك على الجمال الطبيعي"، "أجمل حد في الدنيا"، "ما شاء الله"، "أحلى بنوتة ربنا يحميكي".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت مؤخرًا في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" بشخصية "هند"، وشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويُعرض عبر قناة dmc ومنصة Watch It.

