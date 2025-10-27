جلسة تصوير جديدة لـ نجلاء بدر تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا

"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نجلاء بدر، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أنيق وجذاب.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "رائعة للغاية"، "جميلة اوي وقمر"، يا جمالك وحسنك"، "اتغيرتي للأحلى، حلوة أوي يا نجمة".

يذكر أن آخر أعمال "بدر" مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.

