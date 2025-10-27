منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة في عرض أزياء عالمي - صور

"مش قادرة تمشي".. زينة تنشر صورًا لها بالجبيرة بعد إصابتها أثناء التصوير

خطفت النجمة منى زكي أنظار متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وأنيقة في أحد عروض الأزياء العالمية.

ونشرت منى زكي، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تخلق الموضة والسينما معاً أوقات سحرية فريدة من نوعها وعصور وقصصًا لم نمر بها من قبل، حدث الليلة كان ملهمًا حقًا، مقابلة كل صانعي الأفلام الأسطوريين ورموز الموضة .. بجد كان شرف ليا اني اكون جزء منها".

وتفاعل مع الصور نجمات الفن، سلمى أبو ضيف، عبير صبري، وآخرين.

كما نالت الصور، إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "سندريلا مصر"، "القمر بتاعنا"، "أجنبية مش مصرية"، "قمر ونجاح".

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

