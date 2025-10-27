طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، استعدادًا لطرحه قريبًا بدور العرض السينمائية في مصر يوم 11 نوفمبر ، و13 نوفمبر في دور السينما الخارجية.

وتصدر بوستر الفيلم، عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافرالعابدين، ماجد المصري، فدوى العابد، حاتم صلاح، آية سليم.

ونشر عمرو يوسف البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "في لعبة الحب محدش بيلعب لوحده".

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

يتناول الجزء الثاني العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، سوسن بدر، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

