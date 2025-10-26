إعلان

"أجمل نساء الدنيا".. نادين الراسي وسط ورود سوداء في أحدث ظهور لها

كتب : مصراوي

06:58 م 26/10/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها

وظهرت نادين في الصور بفستان أسود أنيق، وسط مجموعة من الورود السوداء، وعلقت: "الخبز والملح عند البعض.. يا بالمطبخ يا بالمعدة للأسف"

وجاءت تعليقات الجمهور على صور نادين على النحو التالي: "الأسود يليق بك"، "وردة وسط الورود"، "أجمل نساء الدنيا"، "قمراية" وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت" الذي عرض منذ عامين، وشارك في بطولته: مهيار خضور، نور الغندور، كارول عبود، جيسي عبده

