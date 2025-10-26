"أجمل نساء الدنيا".. نادين الراسي وسط ورود سوداء في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها
وظهرت نادين في الصور بفستان أسود أنيق، وسط مجموعة من الورود السوداء، وعلقت: "الخبز والملح عند البعض.. يا بالمطبخ يا بالمعدة للأسف"
وجاءت تعليقات الجمهور على صور نادين على النحو التالي: "الأسود يليق بك"، "وردة وسط الورود"، "أجمل نساء الدنيا"، "قمراية" وغيرها من التعليقات
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت" الذي عرض منذ عامين، وشارك في بطولته: مهيار خضور، نور الغندور، كارول عبود، جيسي عبده