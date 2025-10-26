رسائل نجوم الفن لـ منة شلبي وأحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما رسميًا، إذ انهالت عليهم التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الجنايني صورة تجمعه بـ منة وهي تحمل درع تكريمها من مهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز النجوم الذين علقوا على الصور: نادية الجندي التي عبّرت عن سعادتها قائلة: "مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يسعدكم ويفرح قلبك الجميل، بحبك أوي وفرحانة ليكي من قلبي"، كما كتبت هند صبري: "ربنا يسعدكم يا رب ويبعد عنكم كل شر، أحلى خبر وأطيب اتنين".

وكتب طه دسوقي: "ألف ألف مبروك، ربنا يسعدكم يا رب"، وعلّق شيكو قائلًا: "مبروك"، بينما كتبت نجلاء بدر: "ما شاء الله تبارك الرحمن"، وعبّرت إيمان العاصي عن فرحتها قائلة: "ربنا يسعدكم ويبارك لكم حبيبتي"، وكتب أمير شاهين: "ألف مبروك حبيبي يا جينو ربنا يسعدكم".

كما شارك في التهنئة كل من لقاء سويدان وياسمينا العبد، وسارة الشامي، الذين عبروا سعادتهم بالخبر الذي تصدّر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكانت منة شلبي تصدرت مؤخرًا مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي صحة الخبر، مشيرًا إلى أن الزواج تم رسميًا بالفعل، بعد تداول قسيمة زواج تحمل صورتيهما وتوقيعيهما.

وفي أول تعليق منها، حسمت منة شلبي الجدل عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله ما نعرف إزاي".

