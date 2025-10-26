أسدلت دار الأوبرا المصرية، الستار على الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، مساء أمس السبت 25 أكتوبر، وشهد الحفل قيام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتسليم جوائز مسابقات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للفائزين، بحضور الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي:

أولاً: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للأطفال:

حصل على المركز الأول سيف عمرو سالم، والمركز الثاني فريدة إسلام سيد، أما المركز الثالث فجاء مناصفة بين سويم سامح محمد علي ومصطفى محمد قدورة.

ثانيًا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للشباب:

فاز بالمركز الأول عمرو عادل يوسف، فيما حصل على المركز الثاني كل من: أحمد عصام الدين، زياد محمد كمال، عمرو محمد سلام، بينما فاز بالمركز الثالث كل من: أميرة ضاحي، رحمة ضاحي، أمل أحمد السيد.

ثالثًا: مسابقة التخت العربي:

فاز بها مناصفة كل من تخت الفنان يحيى رمضان وتخت صوت مصر، وتسلم الجائزة الفنان محمد رأفت أحمد.

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يمثل أحد أهم المنصات التي تحتفي بالتراث الموسيقي العربي وتمنح الأجيال الجديدة الفرصة للتعبير عن مواهبها، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دعمها لكل المبادرات والفعاليات التي تسهم في صون الهوية الثقافية المصرية والعربية وإبراز طاقات المبدعين في مختلف المجالات الفنية.

وأضاف وزير الثقافة، أن تنظيم هذه الدورة بهذا المستوى الرفيع من التنظيم والنجاح يعكس الجهد الكبير الذي تبذله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، وفريق عمل المهرجان، موجهاً لهم التحية والتقدير على إخلاصهم في تقديم عمل فني وثقافي يليق باسم مصر وريادتها الفنية في الوطن العربي.

أقيم حفل الختام على مسرح النافورة وقدمه الإعلامي محمد عبده بدوي، وأخرجه مهدي السيد، وخلاله وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، قدم النجم التونسي صابر الرباعي مجموعة من أشهر أغانيه: شارينا، بلغ إعتذاري، عز الحبايب، ببساطة، أجمل نساء الدنيا، على نار، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، مخزون السعادة، عمري الجديد، واحشني جدا، دارت الأيام، أتحدى العالم، جرحي ما شفي، برشا .

قبله قدمت المطربة سوما فقرة غنائية، شدت خلالها بأغاني: لو كنا بنحبها، ده حبيبي، مقدرش أقول، التوبة، اللي في عيني، أجدع صحاب، أكدب عليك، ميدلي فيروز .

جدير بالذكر أن الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتي حملت اسم (كوكب الشرق) أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها، نظمتها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، وأدارها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي بإشراف أماني السعيد مستشار رئيس الأوبرا، واستمرت على مدار10 أيام متصلة، وضمت 41 حفلاً بمشاركة 83 فنانا إلى جانب مؤتمر علمي عُقد بمشاركة 41 باحثا من 15 دول عربية وأجنبية.

وكرمت 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، هم: الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، اسم الشاعر الهادي آدم (السودان)، عازف الكولة إبراهيم فتحي (مصر)، الدكتورة شيرين عبداللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكري (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، والمطربة آمال ماهر (مصر)، أيضا صاحب الفعاليات معرضين لفنون الخط العربي: الأول للفنان يسري المملوك بقاعة صلاح طاهر والثاني للفنان حسن حسوبة بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .