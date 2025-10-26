حاتم صلاح يؤدي مناسك العمرة ويزور المسجد النبوي رفقة زوجته

شارك الفنان حاتم صلاح جمهوره مجموعة صور له برفقة زوجته أثناء زيارته المسجد النبوي وبعد تأديته مناسك العمرة، وذلك بعد يومين من احتفاله بزفافه.

ونشر "صلاح" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "السلام عليك يا رسول الله.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا".

وكان حفل زفاف حاتم صلاح شهد حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: أحمد سعد، محمد عبدالرحمن (توتا)، محمد أسامة (أوس أوس)، روجينا، وأشرف زكي.

يُعرض للفنان حاتم صلاح حاليًا مسلسل "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي، ويحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

كما يشارك حاتم صلاح في فيلم "السلم والثعبان 2"، إلى جانب عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، وقصة وإخراج طارق العريان، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

