احتفى الفنان عمرو عبد العزيز، بمشاركة الفنان محمد سلام في احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعاد عمرو عبد العزيز نشر صورة "سلام" من الاحتفالية عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "حمد الله على السلامة يا سلام، الشاشة نورت".

حرص عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان محمد سلام على الاحتفاء بعودته بعد غياب عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلقوا: "تحيا مصر بأبنائها الشرفاء"، "أحلي ظهور للفنان المحترم محمد سلام"، "أحسن رد اعتبار له من سيادة الرئيس".

وأضاف، آخرون: "مثال الرجل المحترم والله"، "ما شاء الله مطمئن النفس ربنا يكرمه ويزيده"، "حفاوة من الحضور محصلتش قبل كده مع أي ممثل"، "شوف ربنا وعوضه"، "محترم يستاهل كل التقدير".

كانت آخر مشاركات محمد سلام الفنية بمشاركته في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

