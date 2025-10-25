إعلان

أنجلينا جولي تعلن نيتها إنشاء قرية إغاثة للأطفال الأيتام في قطاع غزة

كتب : نوران أسامة

02:40 م 25/10/2025

أنجلينا جولي

أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن نيتها إنشاء قرية إغاثة للأطفال الأيتام في قطاع غزة، لتكون مأوى آمنا ومساحة حياة جديدة لمن فقدوا ذويهم في العدوان الصهيوني المستمر على القطاع.

وأكدت "جولي" في بيان صحفي نقلته عدة وسائل إعلام عربية ودولية، أن المشروع يهدف إلى تأمين السكن والرعاية الصحية والتعليمية والدعم النفسي للأطفال الذين يعيشون ظروفا قاسية بعد أن فقدوا عائلاتهم.

وأشارت إلى أن أطفال غزة يستحقون الحياة والأمل مثل غيرهم من أطفال العالم.

يذكر أن، هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي كرست لها النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار وسفيرة الأمم المتحدة السابقة لشؤون اللاجئين جانبا كبيرا من حياتها، إذ عُرفت بدفاعها عن اللاجئين في مناطق النزاعات، وزياراتها الميدانية إلى سوريا والعراق واليمن والسودان وأفغانستان، وكانت دوما صوتا للضحايا في وجه الحروب والتشريد.

أنجلينا جولي زة لأطفال الأيتام

