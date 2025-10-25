أحمد السقا يؤدي تمارين رياضية شاقة داخل الجيم (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه النجم أحمد السقا داخل صالة الجيم.

وظهر "السقا" بالفيديو وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة لمحاولة استعادة لياقته البدنية العالية التي اعتاد على الظهور بها.



وكان آخر ظهور لـ أحمد السقا بحفل زفاف الفنان حاتم صلاح بقصر محمد علي.



كما تعرض "السقا" مؤخرا لحادث سير، أدى لتهشم سيارته، وأكد مصدر مقرب من السقا في تصريح لمصراوي أنه لم يصب بأذى وعاد لمنزله بعدها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، وآخرين.