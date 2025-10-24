إعلان

هايدي موسى تحتفل بزواجها من الإعلامي محمد غانم أمام سفح الأهرامات

كتب : مروان الطيب

10:54 م 24/10/2025
احتفلت الفنانة هايدي موسى بزواجها من الإعلامي الرياضي محمد غانم اليوم الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر العروسين وهما يلتقطان صور رومانسية أمام سفح الأهرامات.

ونشرت هايدي موسى مقطع فيديو من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام وسط أجواء احتفالية.

وحاز الفيديو على تهنئة ومباركة متابعيها وكتبوا: "ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك، فرحت لك من قلبي، أحلى مفاجأة".

هايدي موسى مغنية و ممثلة مصرية مواليد 15 نوفمبر 1993 تعد ابنة عائلة فنية حيث أن والدها وشقيقها فنانين تشكيليين، التحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب، شاركت فى الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة في المراحل الأولى.

كررت المحاولة في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني، شاركت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي.

