في ليلة طربية استثنائية، تألقت مساء أمس الخميس، على مسرح معهد الموسيقى العربية، نجمة دار الأوبرا المصرية الشابة إسراء عصام خلال مشاركتها في حفل فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الكبير الدكتور محمد عبد الستار، ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وسط حضور جماهيري غفير امتلأت به قاعة المسرح عن آخرها.

وبدأ الحفل بموسيقى "ألف ليلة وليلة" للموسيقار الراحل بليغ حمدي، تلتها فقرات غنائية متنوعة قدمتها مجموعة من الأصوات الشابة، ثم جاء الدور المنتظر عندما اعتلت إسراء عصام المسرح لتصدح برائعة أم كلثوم “أنساك” من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي.

وقدّمت إسراء الأغنية في وصلة طربية طويلة أعادت إلى الأذهان أجواء حفلات كوكب الشرق القديمة، حيث تفاعل الجمهور بحرارة معها وقطع غناءها أكثر من مرة بتصفيق حار إعجابًا بجمال صوتها وأدائها الواثق الذي يحمل ملامح زمن الفن الجميل.

العازفة القديرة الدكتورة مها العربي صاحبتها على آلة القانون، لتكتمل حالة السحر الموسيقي التي سيطرت على أجواء القاعة، وانتهى الأداء بتصفيق مدوٍّ يشبه ما كان يحدث في حفلات أم كلثوم، فيما تقدم الجمهور بباقات الورود إلى الفنانة الشابة تقديرًا لإبداعها.

وعقب الحفل، عبّرت إسراء عصام عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح الجماهيري الكبير، قائلة:“الجمهور خطف قلبي الليلة.. هذا الحب والتفاعل يمنحني طاقة كبيرة للاستمرار والعطاء.”

كما وجّهت الشكر إلى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، وإلى المايسترو محمد عبد الستار على ثقته ودعمه، معربة عن فخرها بالوقوف على خشبة معهد الموسيقى العربية في واحدة من أهم أمسيات المهرجان.

وختمت إسراء حديثها بقولها: "أشعر أنني أعيش حلمًا جميلًا.. الغناء لأم كلثوم أمام هذا الجمهور العظيم هو شرف لا يوصف، وسأظل أعمل لأكون على قدر هذه المحبة".