تصدّرت الفنانة السورية شكران مرتجى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من الانتقادات التي تعرّضت لها عقب عرض الحلقة الثانية من برنامجها "أوه لا لا"، المذاع على إحدى القنوات السورية، والتي استضافت خلالها الفنان والمخرج سيف الدين سبيعي.

وجاءت الانتقادات على خلفية فقرة تناولت فيها الأوضاع السياسية في سوريا، واعتبرها عدد من المتابعين "تمجيدًا للنظام الأسدي"، ما أثار حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب تصاعد الهجوم، قررت شكران مرتجى إغلاق حسابيها على موقعي "فيسبوك" و"إكس".

يُذكر أن شكران مرتجى من مواليد عام 1970، لأب فلسطيني وأم سورية، وقد حصلت على الجنسية السورية عام 2012.

