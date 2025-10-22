تفاصيل أولى جلسات محاكمة فضل شاكر

خضع المطرب اللبناني فضل شاكر، اليوم الأربعاء، لأولى جلسات محاكمته بعد تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني يوم 4 أكتوبر الماضي.



ووقف فضل شاكر، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، في جلسة تمهيدية للنظر في الدعوى المقامة ضده من إمام مسجد القدس هلال حمود.



ويواجه المطرب، اتهامات بالمشاركة في تشكيل عصابة مسلّحة، ومحاولة إطلاق النار على إمام مسجد القدس، في مايو 2013.



وتشهد الجلسة، عرض بيان الإدعاء، وسؤال فضل شاكر عن طلباته القانونية بالمحاكمة، وتحديد محاميه، قبل إعلان القاضي عن موعد عقد جلسات المحاكمة الفعلية.



ويخضع فضل شاكر لمحاكمة أخرى عسكرية، خلال الفترة القادمة، بشأن القضية المعروفة باسم معركة عبرا، والتي وقعت في يونيو 2013.



وأكد المطرب اللبناني في بيان سبق نشره عبر مكتبه الإعلامي، حصوله على البراءة من المحكمة العسكرية عام 2018، في واقعة اتهامه بالمشاركة في قتال ضد الجيش اللبناني، موضحا أن الأحكام الغيابية التي صدرت ضده بالسجن 22 عاماً، سقطت قانونياً .



وسلم المطرب اللبناني فضل شاكر نفسه إلى المخابرات اللبنانية التابعة للجيش، يوم السبت الموافق 4 أكتوبر، بعد أكثر من 13 عامًا من الإقامة داخل مخيم عين الحلوة، الذي كان يُعدّ منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية اللبنانية.