شاروخان ومستر بيست.. نجوم العالم مع تركي آل الشيخ في موسم الرياض

احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بنجوم جلسات "Joy Forum" الحوارية الذي شهد حضور نجوم ومشاهير من جميع أنحاء العالم.

ونشر تركي صور تجمعه بعدد من النجوم منهم شاروخان، عامر خان، شاك أونيل، مستر بيست واخرون، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "أساطير من جميع أنحاء العالم في الرياض".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرا النسخة السادسة من موسم الرياض هذا العام، الذي يشهد حضور جماهيري وسط العديد من الفعاليات الفنية.

كما افتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

