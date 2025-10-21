تحدّث الفنان مصطفى هريدي بحرقة عن تفاصيل حياته الشخصية ومعاناته في الابتعاد عن ابنه، خلال لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.

وقال هريدي: "أنا قليل الكلام عن حياتي الخاصة، لكن الحقيقة إنّي تزوجت منذ 9 سنوات من سيدة أجنبية، وانفصلنا بعد فترة قصيرة، وابني اسمه زين ويعيش مع والدته خارج مصر، للأسف منذ 7 سنوات لا أتواصل معه ولا أسمع صوته بسبب والدته".

وأضاف: "استعجلت في الجواز، وبعد الطلاق هي خدت الولد وسافرت، وسافرتلها مرتين أحاول أوصل لحل لكن ماقدرتش، ابني دلوقتي عنده 8 سنين ومش عارفني، مع إن شبهي جدًا، وده مأثر فيّ جدًا، والدته طلعت له شهادة ميلاد من الدولة اللي عايشة فيها علشان يفضل معاها، وحاولت كتير أشوفه لكن كل المحاولات فشلت".

وخلال اللقاء، وجّه الإعلامي د. عمرو الليثي نداءً إلى والدة الطفل، قائلًا إن من حق الأب رؤية ابنه، مؤكّدًا أن وزارة الخارجية المصرية لن تتوانى في مساعدة مصطفى هريدي لاستعادة حقه كمواطن مصري.

كما وجّه هريدي رسالة مؤثرة إلى ابنه قائلًا: "بحبك يا زين، ومش هنساك أبدًا.. حاولت كتير أوصلك بس مش بإيدي. إن شاء الله هنتقابل قريب".

وكشف الفنان أنه تزوج للمرة الثانية من سيدة عربية لمدة أربع سنوات، لكن الزواج انتهى أيضًا بالانفصال دون إنجاب، مؤكدًا: "حاليًا مش متجوز، وعايش لوحدي، ومش عارف السبب الحقيقي للانفصال، يمكن الغيرة كانت سبب".

وعن والده وأسرته، قال هريدي: "أبويا كان كل حياتي، إنسان عظيم لا يتعوّض، وبعد وفاته حسّيت إني كنت محتاج أعيش معاه أكتر. وليا أخ وأخت، وأول ظهور ليا كان في أغنية (أمي الحبيبة) مع هشام عباس. أمي كانت رافضة التمثيل، وكانت بتدعي ربنا يتوب عليّ منه، يمكن علشان كده ما بشتغلش كتير. ولسه بزورها وبطلب رضاها".

اقرأ أيضًا:

نجوم الفن يتألقون في العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" بمهرجان الجونة

بعد مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. لقاء سويدان: "تشرفت وشعرت بالفخر"

مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته: " تاج راسي وزينة حياتي"