مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته: " تاج راسي وزينة حياتي"

احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعيد ميلاد زوجته هبة فرغلي، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووجّه مصطفى رسالة رومانسية لزوجته، قال فيها: "تمر بنا الأيام ويمضي قطار العمر، ولا أنسى أصدق وأجمل وأرقى محطات حياتي يوم اللقاء بشريكة الفرح والجرح والنجاح والكفاح، صديقتي وابنتي وحبيبتي وزوجتي هبة فرغلي اليوم عيد ميلادها".

وأضاف: "ولا أملك إلا الدعاء لله بأن يحفظها لي ولأولادنا ولحفيدتنا الغالية (غالية)، ويجازيها بقدر ما قدمت لنا جميعاً من عطاء وتضحيات وحُب وإخلاص ونقاء، وصنعت منا أسرة تخاف الله وتحمده في السراء والضراء".

واختتم قائلاً: "وخارج نطاق الدراما بتعمل أكل يا خرابي! كل سنة وإنتي طيبة يا ست الستات، يا تاج راسي وزينة حياتي، عقبال 100 سنة وإنتي بخير وسعادة وستر، وتفضلي منوّرة حياتنا كلها، بحبك يا أغلى وأعز الناس".

يُذكر أن مصطفى كامل طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك"، الذي يضم مجموعة من الأغاني المتنوعة، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم أحمد المالكي، مودي نبيل، مدين، ومنعم.

اقرأ أيضًا:

وفاة نجل الشاعر الراحل محمد حمزة.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة





ساموزين يعود إلى الإخراج من جديد في كليب أغنيته الرومانسية "I Love You Moot"‬



