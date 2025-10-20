الليلة.. مصطفى هريدي يكشف أسباب ابتعاده عن الفن لسنوات في "واحد من الناس"

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان محمد سليمان، عن غضبه من المشادة التي وقعت بين لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر، ومحمود أشرف، خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا.



وعلق محمد سليمان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "يعني حتى في البينج بونج بنتخانق؟! يا جماعة دي رياضة مش خناقة في الحارة".



وتابع: "اللي حصل في منتخب مصر للبينج بونج عيب، وبيسيء لاسم بلدنا قبل أي حد. ‏فين الروح الرياضية؟!، أنا كمواطن مصري قبل ما أكون فنان، زعلان بجد".



وشهدت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة المقامة حاليًا في تونس نشوب مشادة حادة بين لاعبي المنتخب المصري عمر عصر ومحمود أشرف، أثارت جدلا واسعا.