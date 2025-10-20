إعلان

محمد سليمان عن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة: اللي حصل عيب ويسيء لبلدنا

كتب : مصطفى حمزة

04:33 م 20/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    من واقعة المشادة
  • عرض 3 صورة
    من تعليق محمد سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:
أعرب الفنان محمد سليمان، عن غضبه من المشادة التي وقعت بين لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر، ومحمود أشرف، خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا.


وعلق محمد سليمان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "يعني حتى في البينج بونج بنتخانق؟! يا جماعة دي رياضة مش خناقة في الحارة".


وتابع: "اللي حصل في منتخب مصر للبينج بونج عيب، وبيسيء لاسم بلدنا قبل أي حد. ‏فين الروح الرياضية؟!، أنا كمواطن مصري قبل ما أكون فنان، زعلان بجد".


وشهدت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة المقامة حاليًا في تونس نشوب مشادة حادة بين لاعبي المنتخب المصري عمر عصر ومحمود أشرف، أثارت جدلا واسعا.

محمد سليمان بطولة أفريقيا عمر عصر منتخب تنس الطاولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط