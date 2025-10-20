أحدث جلسة تصوير جريئة لـ داليا البحيري بـ "جيب قصيرة".. صور وفيديو

"ميكس بين عمرو وزينة".. جنى دياب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

دينا فؤاد عن مشاركته في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر: "شرف

شاركت الفنانة داليا البحيري الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت داليا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية جيب أسود قصير، وجاكت بنفس اللون، لتخطف أنظار المتابعين.

ونالت الصور إعجاب الجمهور، الذي تفاعل بشكل كبير، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "ايه الحلاوه دي مش ممكن"، "إيه القمر والجمال دا"، "الجميلة قلبا وقالبا"، "أجمل نساء الدنيا"، "أميرة فرعونية".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

اقرأ أيضا..

25 صورة للنجمات بفساتين قصيرة وجريئة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي يخطفان الأنظار في اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي (صور)