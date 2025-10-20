"ميكس بين عمرو وزينة".. جنى دياب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

دينا فؤاد عن مشاركته في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر: "شرف

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

مي الغيطي

ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الذهبي بأكمام شفافة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إنجي علي

ظهرت إنجي علي بإطلالة كاجوال بالشورت ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

رزان جمال

خطفت الفنانة اللبنانية رزان جمال الأنظار إليها بإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

ليلى علوي

خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض.

جنى عمرو دياب

ظهرت جنى دياب بفستان أنيق باللونين الأحمر والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، ولاقت إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بدون مكياج، وذلك أثناء تواجدها في الندوة الخاصة التي أُقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة من إطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".