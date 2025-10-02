كتب- هاني صابر:

كشف النجم حمادة هلال، بداياته مع الغناء وقرار تركه الغناء، وموقف حسن إش إش الذي غير حياته ودوره بمشواره الغنائي.



وقال حمادة هلال، ببودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "بغني وأنا طفل ، وأبويا كان قافش في الموضوع ده أوي، فقالوله فيه واحد اسمه عبده فون، عامل عيد ميلاده في الأميرية، قالوا لأبويا هتروح هناك ويطلع حمادة لو عجبه الراجل هيعمله شريط كنا بنسميه (شريط الطفل المعجزة)، وكنت بشوف أطفال الفترة دي بتنزل، وكان أحلامي أشوف نفسي ببوستر".



وتابع: "روحت الفرح وكان كبير جدا وطلعت على المسرح وقولت لأبويا متزعلش مني هغني الغنوة اللي انت مبتحبهاش بس أنا بلاقي نفسي فيها، فقالي قول يا عم اللي أنت عايزه، ولسه ببدأ أغني ولقيت المزيكا بتنزل.. أتاري فيه كبسة حكومة كبيرة وجاية من ورا الفرح، ولقيت مخبرين بعصيان شوم وشايف ناس بتضرب وناس بتجري، ولقيت نفسي بنادي على أبويا وأنا بعيط ولقيت أبويا بيجري مع الناس عشان بيلف يجيبني وشالني من على المسرح".



وأوضح: "قالي عجبك اللي بيحصل ده ولقيت عينيه بتنزل دموع، قولتله أنا مش عايز أغني وأنا أسف مش هعمل كدة تاني متزعلش مني، ومش عايز أشوف دمعتك قدامي، وأبويا بالنسبة لي عظمة، فلما أشوفه مكسور قدامي بسببي، وقعدت أعيط معاه، وكرهت الغناء رسمي".



واستكمل: "وفجأة لقيت عمي حسن إش إش بيتصل بيا، وواحد بيكلمه قاله ده مطرب وصوته حلو، وأنا وقتها خدت القرار، وكنت في الفترة دي رايح أفضي كل ما هو ليه علاقة بالشغل ورايح أقولهم مش هشتغل تاني .. كنت بغني بفرقة في شارع محمد علي، وكان نجوم كبار بيقعدوا في قهوة هناك عشان مستنيين أوردر يجيلهم".



وأوضح: "روحت أقول للراجل المسئول عن الفرقة اني مش هغني تاني، لقيته بيقولي عمي حسن إش إش عايزك، ومكنتش عارف مين حسن إش إش، ووقتها كان فيه ألبوم لحكيم نازل اسمه (نظرة) مكسر الدنيا، وأنا مش في دماغي، وقالي تعالا انت عاجبني وصوتك حلو، تعالا أوديك لحميد الشاعري عشان أعملك ألبوم، وكان عندي 11 سنة، ووقتها كنت بسمع لحميد الشاعري ومنبهرتش أوي".



وأضاف: "كان انبهاري بعبدالباسط حمودة، وأشرف المصري، لأني كنت عايش بمنطقة شعبية، ولما جات فترة حميد الشاعري كنت بحب أسمعله طبعا، بس لما جه حكيم وإيهاب توفيق في الفترة دي ففيه أغاني ليها لون شرقي أوي مكنش ليا علاقة بحميد الشاعري على قد علاقتي بـ فلان فون وكذا، فقولتله أنا أسف مش عايز أعمل ألبومات ولا عايز أغني ولا أعمل حاجة، لأن اللي حصل مع أبويا كان في ذهني، فلقيت عمي حسن بيقولي بكل طيبة وحنية (متخفش تعالا نروح ونسمع لحميد الشاعري) فقولتله خليني أستأذن أبويا وأعمل كدة واستاذنته أروح وقولتله بلاش تيجي معايا عشان ميحصلش نفس اللي حصل وكسرة خاطر وأشوفك فيها وفعلا روحتله".