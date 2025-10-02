بإطلالة جريئة.. 11 صورة لـ ياسمين صبري بأحدث ظهور

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.



ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا.