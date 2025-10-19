"ميكس بين عمرو وزينة".. جنى دياب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب أغنية "حليم".. تامر حسين يوجه رسالة غاضبة إلى محمد فؤاد

شاركت جنى ابنة المطرب عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جنى مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير شفاف، وعلقت: "مظهري المفضل".

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة في الأحمر"، رائعة وأنيقة"، "فستانك وشعرك جميل"، جميلة أوي ميكس بين عمرو دياب وزينة عاشور".

شاركت جنى دياب والدها الغناء على طريقة الديو بأغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم استماع العديد من المنصات وهي الأغنية التي طرحها عمرو دياب ضمن ألبومه "ابتدينا".

وتحرص جنى دياب على مشاركة متابعيها العديد من الصور التي تجمعها بأشقائها هم كنزي وعبدالله، إلى جانب حضورها العديد من حفلات والدها الغنائية.

يذكر أن الظهور الأخير لـ جنى دياب كانت في فرنسا خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

