محمد هنيدي يخوض بطولة "الاسترليني" مع المخرج حسين المنباوي

كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد هنيدي، عن بوستر مبدئي لفيلمه السينمائي الجديد "الاسترليني" الذي يتولى إخراجه حسين المنباوي.

ونشر هنيدي، بوستر مبدئي للفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الاسترليني، جاري التحضير بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي.. التصوير بإذن الله بعد العيد".

وكان هنيدي كشف مؤخرا عن تعاونه مع السيناريست يوسف معاطي بمسلسل جديد يحمل اسم"قنديل"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله".

يذكر أن، محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.