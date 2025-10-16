رمضان 2026.. ريم مصطفى تشارك في "فن الحرب" أمام يوسف الشريف

تستعد النجمة ريم مصطفى لخوض سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى

وتقدم ريم مصطفى من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويجرى التعاقد مع باقي فريق العمل حالياً، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويسجل العمل عودة يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

وفي سياق آخر، تستعد ريم مصطفى أيضاً لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.