"كاب على حجاب".. أحدث جلسة تصوير لـ أسما شريف منير (صور)

شاركت أسما شريف منير متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت أسما مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس واسعة وفضفاضة وتضع "كاب" أعلى حجاب الرأس.

وكتبت أسما تعليقًا، على الصور: "طول عمرنا العنطظه مش جونا".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها مؤخرا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

اقرأ أيضا..

بعد استخدامها الـ ai..رضوى الشربيني: "مش كنت طلعت طيارة أحسن" (صور)

بالصور.. سهر الصايغ تؤدي مناسك العمرة