أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن شخصية العمدة غلاب التي قدّمها في مسلسل "فهد البطل" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، تمثل نموذجًا واقعيًا وموجودًا بالفعل في المجتمع، موضحا أن الفن يعكس الواقع بكل تناقضاته بين الخير والشر.

وقال عبد العزيز، ببرنامج "تفاصيل"، إن شخصية "العمدة غلاب" ليست خيالية كما قد يظن البعض، بل مستوحاة من الواقع الذي نعيشه، قائلاً: "طبعًا موجود نموذج العمدة غلاب، إحنا طول الوقت بنشتكي من المخدرات، وعالم المخدرات دا موجود حوالينا، وبنوعّي شبابنا بخطورته، فبالتالي طبيعي يكون في اللي بيزرع وبيصنع وبيوزّع ويروّج لها، يعني الشر دايمًا له وجوه متعددة".

وأوضح، أن الشر جزء أصيل من تكوين الحياة، وأن وجوده ضروري لتوازنها، قائلا: "الشر موجود في الحياة بشكل أساسي، لأن الحياة قائمة على التضاد، على النقيضين: الخير والشر، العدل والظلم، الأبيض والأسود، وده اللي بيخلي الدنيا ماشية في توازنها الطبيعي".

وأشار إلى أن ما جذبه لتجسيد شخصية "العمدة غلاب" هو عمقها الإنساني والنفسي، قائلا: "اللي شدّني في الدور إن الشخصية قتلت أخوها، وده خلاني أرجع أفكر وأقرأ، وافتكرت قصة قابيل وهابيل أبناء أدم؛ لأن أول جريمة في التاريخ كانت جريمة قتل بين أخوات، فالحياة من بدايتها قامت على هذا التناقض بين الخير والشر".