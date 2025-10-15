إعلان

وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"

كتب : نوران أسامة

12:20 م 15/10/2025

سمير ربيع

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان سمير ربيع، وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل عطية عبر منشور له على حسابه بموقع "فيسبوك"


وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى جل جلاله، أخويا وصديقي الغالي الفنان سمير ربيع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، من أبرزها: شيخ العرب همام، الوسية، السقوط في بئر سبع، أبو العلا 90، التوأم، الأصدقاء، كناريا وشركاه، النوة، عفاريت السيالة، للثروة حسابات أخرى، الظاهر بيبرس، على يا ويكا، يتربى في عزو، قضية رأي عام، قلب ميت، وغيرها من الأعمال.

كما قدّم عددًا من الأعمال السينمائية منها: رجل لهذا الزمان، بيت الكوامل، الجلسة سرية، الهاربات، كيد العوالم، الهجامة، 1000 مبروك.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في مسلسل بدون ذكر أسماء الذي عُرض عام 2023.

عادل عطية


