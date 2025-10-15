"ظلم وخبث".. ماذا قال حمدي الوزير عن لقب "أشهر متحرش في السينما"؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يستعرض لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

شاركت الفنانة درة جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها، وظهرت داخل سيارتها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيناس عز الدين

خضعت الفنانة إيناس عز الدين لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت جامبسوت باللون النبيتي.

ليال عبود

خضعت الفنانة اللبنانية ليال عبود لجلسة تصوير، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا نحاسيًا لامعًا مكشوفًا.

إنجي علاء

احتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

بوسي شلبي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها صورة جديدة، وظهرت خلالها مع الفنانة ناهد السباعي، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.