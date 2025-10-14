"القمر".. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها، صورًا لها من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت ميرنا الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الوردي وعلقت: اشحن روحك قبل يومك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "روح قلبي"، "متألقة دايما"، "قمر"، "بحبك"، "الجميلة"، بجد قمر أوي"، ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي 2" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، أحمد بدير، مي القاضي والفنان سامي مغاوري من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

